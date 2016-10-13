Россия предоставила Ирану ЗРК С-300

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Российская Федерация сегодня заявила о завершении поставки зенитно-ракетных комплексов в Иран. Информация об этом поступила от агентства РИА Новости.
Решение России о предоставлении Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300 вызвало серьезную обеспокоенность в Израиле. Ранее, в 2010 году, между Россией и Ираном уже было достигнуто соглашение о поставке этих ЗРК, однако в тот раз Кремль отказался от него под давлением стран Запада. Запрет на подписания этого соглашения был наложен сроком на шесть лет и истек в апреле 2016 года, в связи с чем Владимир Путин принял решение о предоставлении Ирану комплексов С-300 сразу после окончания срока действия запрета. Первая партия отдельных частей этих вооружений была направлена в ближневосточную страну в апреле текущего года, сегодня РФ заявила о том, что поставка всех комплектующих была полностью завершена.
Напоминаем, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Россия доставила ЗРК С-300 также в Сирию – об этом заявляли представители военного командования США. Представитель Белого дома сообщил, что на данный момент эти ЗРК находятся в разобранном виде, и они тщательно следят за их перемещениями.
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