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США учат Дутерте дипломатической вежливости

США учат Дутерте дипломатической вежливости
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, главный дипломатический представитель США в Восточной Азии сегодня заявил, что он «запутался в высказываниях филиппинского президента», который никак не может наладить сотрудничество Манилы с Вашингтоном в сфере безопасности после вступления в должность в июне текущего года.

Напоминаем, что с самого начала своего пребывания на должности главы филиппинского государства, Дутерте начал решительную борьбу против наркобизнеса в стране. В ходе массовых арестов наркодилеров и наркоманов на Филиппинах погибло более 2000 человек, еще около 1500 умерли во время разборок наркомафии. Западный мир, в том числе США, отреагировали на эти действия Родриго Дутерте острой критикой. Президент Филиппин, в свою очередь, публично высказал в адрес ООН, ЕС и США, а также их глав, ряд оскорблений. В частности, он назвал Барака Обаму «сукиным сыном», а позднее приказал ему «иди в ад». Также в своих выступлениях он заявлял, что «Филиппины должны перестать чувствовать себя маленьким братом США, и должны отказаться от американской военной поддержки», а также что «Филиппины и США должны продолжить сотрудничество в сфере безопасности». Еще большую путаницу Дутерте создал, когда заявил, что «Филиппины будут менять свою внешнюю политику и десятилетнее военное сотрудничество с США будет прекращено».

Дипломатический представитель США в Восточной Азии в связи со сложившейся ситуацией заявил: «Президент Филиппин Дутретре сделал ряд заявлений – мне сложно подобрать прилагательное, которое могло бы их описать. Возможно, их можно называть «пестрыми». Однако, мы сбиты с толку и не можем понять, какой же является позиция Филиппин. Он добавил, что эти заявления Дутерте подняли большую шумиху, однако они мало связаны с реальным положением дел.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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