Канада выдворила члена парламента ЕС

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, член Европейского парламента и антиглобалисткий активист Жозе Бове выл вынужден сегодня покинуть Канаду по официальному приказу канадских властей. Европарламентарий прибыл в Канаду для выступления на форуме, организованном в связи с заключением между странами сделки о свободной торговле.
Некоммерческий совет социальной справедливости канадцев заявил, что Бове было отказано во въезде в Канаду как раз перед общественным форумом, организованном в Монреале в связи с подписанием между ЕС и Канадой экономического и торгового соглашения. Во вторник вечером политик написал на своей странице в Твиттере, что его не выпускали из терминала в аэропорту Монреаля в течение трех часов и обвинили в том, что он не разделяет интересов CETA. В итоге власти города сообщили, что Бозе может ехать в гостиницу, однако его паспорт конфисковали, обязав покинуть стану в сегодня днем. Канадское агентство пограничной службы отказалось давать какие-либо комментарии о случившемся, однако заявило, что его въезд в Канаду был неприемлемым в силу целого ряда причин, в том числе из соображений безопасности.
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