Япония обвинила Китай в нарушении международного права

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Министерство иностранных дел Японии сегодня направило Китаю ноту протеста против нарушения соглашений, достигнутых между странами в 2008 году о порядке совместного использования акватории и шельфа Восточно-Китайского моря.
Япония выразила протест Китаю в связи с продолжением работ по геологической разведке морского газа в шельфе Восточно-Китайского моря. Китай продолжает свои разведывательные работы, несмотря на неоднократные просьбы Токио остановиться. Одна из них, в частности, была высказана во время саммита «Большой двадцатки» - тогда представитель Японии публично обвинил Китай в осуществлении этой деятельности и предоставил в доказательство своих обвинений снимки геологоразведочных платформ, полученных с помощью спутника.
Китайские геологоразведочные платформы находятся на средней линии, в одинаковом отдалении от берегов обеих стран, но Япония обвиняет Китай в игнорировании соглашения 2008 о сотрудничестве в области освоения ресурсов в этом районе. Дело в том, что этот договор не предусматривает раздела акватории Восточно-Китайского моря на «японскую» и «китайскую» части, охватывая все его целиком. Китай, как и ранее, в июне, оспаривает обвинения Японии, заявляя, что имеет полное право на проведение этих работ.
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