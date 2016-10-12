валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Япония обвинила Китай в нарушении международного права

Япония обвинила Китай в нарушении международного права
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Министерство иностранных дел Японии сегодня направило Китаю ноту протеста против нарушения соглашений, достигнутых между странами в 2008 году о порядке совместного использования акватории и шельфа Восточно-Китайского моря.

Япония выразила протест Китаю в связи с продолжением работ по геологической разведке морского газа в шельфе Восточно-Китайского моря. Китай продолжает свои разведывательные работы, несмотря на неоднократные просьбы Токио остановиться. Одна из них, в частности, была высказана во время саммита «Большой двадцатки» - тогда представитель Японии публично обвинил Китай в осуществлении этой деятельности и предоставил в доказательство своих обвинений снимки геологоразведочных платформ, полученных с помощью спутника.

Китайские геологоразведочные платформы находятся на средней линии, в одинаковом отдалении от берегов обеих стран, но Япония обвиняет Китай в игнорировании соглашения 2008 о сотрудничестве в области освоения ресурсов в этом районе. Дело в том, что этот договор не предусматривает раздела акватории Восточно-Китайского моря на «японскую» и «китайскую» части, охватывая все его целиком. Китай, как и ранее, в июне, оспаривает обвинения Японии, заявляя, что имеет полное право на проведение этих работ.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 окт 2016
15751

Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления

На своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков с критикой обрушился на Франсуа Олланда, который выступил в ПАСЕ. По информации replyua.net, министр внутренних дел прокомментировал предложение французского

12 окт 2016
8481

Пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности: нет никаких украинцев как нации

Владимир Зайнетдинов, занимающий должность пресс-секретаря в Организации договора о коллективной безопасности на своей странице в facebook заявил, что не считает украинцев нацией.


Свежие новости

Канада выдворила члена парламента ЕС

Охрименко: Украина должна отказаться от денег ЕС!

Путин отрицает все обвинения США о вмешательстве в предвыборную кампанию

Меркель і Олланд намагались надоумити Путіна

В США сенсация – нашелся темнокожий сын Клинтона

Оккупационные власти Крыма продолжают обвинять татар в терроризме

Російський інтернет-провайдер запустить месенджер для чиновників, аби вони не користувались Google

В магазинах Украины появится козье молоко

Япония обвинила Китай в нарушении международного права

Медики: в Украину идут три штамма гриппа

Портников о последствиях «Турецкого потока» для Украины

ДНРівський Басурин продовжує марити грузинськими і польськими найманцями на Донбасі

Эксперты рассказали, куда свернет Грузия после выборов: Россия или Запад?

СБУ задержала сепаратиста, сотрудничающего с ФСБ (Видео)

Турция и Украина будут производить радары

Росія знову брязкає зброєю

В Черкасской области прошла «окоммунизация»

Порошенко знову говорив з Байденом

Путин официально признал присутствие российских войск на Донбассе

Психологи розповіли, на якому побаченні між людьми спалахує любов

 Новости за день