Норвежское информационное агентство VG пишет, что ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась. «Силы безопасности страны еще не развалились окончательно, но ситуация очень тяжелая», - пишет издание.
Как сообщает replyua.net, войска правительства Афганистана, поддерживаемого США, стали нести потери еще в прошлом году, когда талибам удалось взять под свой контроль главный город провинции Кундуз. Захват такого крупного населенного пункта талибами был произведен впервые за последние 15 лет – с момента введения американского контингента в страну. За прошедшую неделю талибы увеличили свои территориальные победы, захватив множество провинциальных городов. Ученый из Института проблем мира в Осло заявил, что «силы безопасности страны слабнут, и эта тенденция уже закрепилась».
Ученый подчеркивает, что эти победы талибов являются прямым следствием вывода сил коалиции из Афганистана, произошедшего в декабре 2014 года. До этого момента в стране находились сто тридцать тысяч военных. Многие опасались, что силы безопасности страны падут сразу после выводы этих войск из страны, однако этого не произошло. Ученый отмечает, что правительственные войска и их союзники все еще держатся, однако ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем.
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