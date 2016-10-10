В Китае сыграли самую удивительную свадьбу

Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание Sina, на днях в Китае был зарегистрирован самый необычный брак. 71-летний мужчина по имени Чжэн женился на своей старой (в прямом и переносном смысле этого слова) подруге Чжан, которая недавно отпраздновала свой 114-й день рождения.
Источник утверждает, что Чжэн добивался руки своей возлюбленной долгое время, но она постоянно ему отказывала и даже не принимала ухаживаний. У «молодого» журналисты взяли интервью, и он рассказал историю знакомства. По словам мужчины, впервые он увидел свою супругу в доме престарелых, и Чжан угостила его роскошным блюдом. Мужчина отмечает, что тогда он обратил внимание только на готовку, и лишь через некоторая время бабушка заинтересовала его уже, как женщина. Чжэн признается, что возлюбленная отказывалась идти на контакт, игнорировала ухаживания, но он действовал очень настойчиво, и в итоге 114-летняя невеста не устояла и дала согласие на брак.
Напомним, что недавно в Новой Зеландии супруги, прожившие вместе несколько десятилетий, скончались с разницей в два часа. Женщине было 92 года, ее супругу – 94 года.
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