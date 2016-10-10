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В США и на Гаити увеличивается число жертв урагана Мэттью

В США и на Гаити увеличивается число жертв урагана Мэттью
Число людей, погибших в результате мощного урагана Мэттью, обрушившегося на Гаити, превысило тысячу, однако в этом государстве появилась еще одна глобальная проблема – началась вспышка холеры.

Как передает replyua.net со ссылкой на Рейтер и на американские источники, вспышка холеры была зафиксирована уже через пару дней после того, как ураган покинул Гаити и направился в сторону США. Сообщается, что на Гаити от холеры умерли уже больше двух десятков человек, и их похоронили в общей могиле. Власти Гаити отметили, что не могут самостоятельно справиться с последствиями стихии, и они катастрофические. По оценкам представителей ООН, в срочной помощи нуждаются около 350 тысяч жителей островного государства. Между тем, Мэттью продолжает свирепствовать в Соединенных Штатах.

Сегодня пока не поступало информации о новых жертвах, а вчера вечером американские источники говорили о двадцати погибших. Во Флориде скорость ветра достигает двухсот километров в час, больше полумиллиона домохозяйств этого штата остались без электричества. Также сложной остается ситуация в Северной Каролине и Джорджии, где тоже растет число жертв.

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