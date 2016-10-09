Багатотисячний протест в Ємені

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Кілька тисяч чоловік сьогодні, дев’ятого жовтня 2016 року, вимагали від Організації об’єднаних націй проявити рішучість і покарати винних, - про це replyua.net інформує, посилаючись на українську службу видання «Радіо Свобода».Так, демонстранти, деякі – за зброєю в руках, зібрались на одній із площ столиці Ємена міста Сани перед будинком, де розміщене представництво ООН. Вони, зокрема, вимагали, аби було проведено міжнародне розслідування вчорашнього повітряного удару по поховальній процесії. За повідомленнями ЗМІ, внаслідок цього інциденту загинули сто сорок осіб, велика кількість отримали поранення. Також активісти-протестувальники звинувачували ООН у бездіяльності і неспроможності зупинити кривавий військовий конфлікт в країні. Звучали також окремі заклики напасти на сусідню Саудівську Аравію, яку місцеві мешканці винуватять в трагедії.Нагадаємо, військовий конфлікт в Ємені триває вже близько півтора року. Його жертвами стали понад сім тисяч осіб. Основне протистояння виникло між повстанцями хуті, які тримають під контролем частину території держави, включно зі столицею Саною, яким протидіє визнаний світовою спільнотою уряд за підтримки коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.