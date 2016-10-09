Албания гордится честью, оказанной Ватиканом

Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня Папа Римский Франциск заявил о назначении 17 новых кардиналов. Одним из них является преподобный Эрнест Трошани, гражданин Албании.
Издание сообщает, что во время своего визита в Албанию в 2014 году Франциск заплакал, узнав об истории священника, вытерпевшего два десятилетия лишения свободы, пытки и принудительный труд, на которые его обрекли жестокие коммунистические правители Албании за отказ отречься от католической веры. Сегодня этот священник был назначен на должность кардинала. Официальная церемония вступления в должность состоится в Ватикане 19 ноября. Поскольку его возраст составляет более 80 лет, он не сможет голосовать за избрание нового Папы Римского на конклаве.
Трошани является главой прихода в крошечной католической церкви в Албании. Численность католиков существенно сократилась в стране во времена правления диктатора Энвера Ходжи, запретившего эту религию в 1967 году. Один из священников этой церкви заявил: «Его назначение – это дань уважения к священнослужителю, символизирующему все страдания, которые пришлось перенести католическому духовенству Албании».
Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter