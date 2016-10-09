В Эфиопии введено чрезвычайное положение

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Эфиопии сегодня заявили о введении в стране чрезвычайного положения с понедельника. Причиной для этого послужили вспышки антиправительственных акций, приведших к гибели десятков людей и причинению вреда имуществу по всей стране, особенно в городе Оромия.
В телеобращении сегодня утром премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень заявил, что главной причиной чрезвычайного положения является причинение огромного вреда имуществу мятежниками. Он сообщил: «Мы считаем, что обеспечение безопасности наших граждан – превыше всего. К тому же, мы хотим положить конец вспышкам насилия и разрушениям, проходящим по всей стране. Инфраструктура, учебные заведения, медицинские центры и административные здания органов правосудия сильно пострадали». Политик добавил, что «последние события в стране ставят национальную безопасность под угрозу» - восстание длится уже много дней.
Десалень пообещал, что во время чрезвычайного положения не будут нарушаться основные права человека, закрепленные в рамках эфиопской конституции, как и права дипломатических представителей, перечисленные в Венской конвенции».
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