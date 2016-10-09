Парламентские выборы в Грузии: победили три партии

На официальном сайте Центриздеркома Грузии указывается, что сейчас уже обработаны более восьмидесяти процентов бюллетеней. Предварительный подсчет голосов показал, что в законодательном органе Грузии будут представлены три политические силы – об этом сообщает replyua.net.
«Грузинская мечта», возглавляемая Мананой Кобахидзе, получила почти половину голосов избирателей. Две другие политические партии, прошедшие в грузинский парламент – оппозиционны. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» пока имеет 26,46 процентов голосов избирателей, а «Альянс патриотов Грузии», возглавляемый Ирмой Инашвили – чуть более пяти процентов. Всем другим политическим партиям – а их в этой избирательной кампании было более двухсот, не преодолели пятипроцентный барьер, предусмотренный в законодательстве.
Как сообщалось ранее, выборы, как и предвыборная кампания, прошли очень напряженно – на оппозиционных политиков было совершено несколько покушений, а вчера поступили сообщения о нападениях на избирательные участки. Однако, по мнению экспертов, вне зависимости от результатов выборов, Грузия уже определилась со своим внешнеполитическим курсом – она нацелена на евроинтеграцию и вступление в НАТО.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter