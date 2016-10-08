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Американские ученые: КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Американские ученые: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Reuters», в сети появились фото, демонстрирующие ядерные объекты Северной Кореи. Изображения, сделанные с помощью спутника, показывают, что власти КНДР готовятся к очередному запуску баллистических ракет.

Мониторинговая группа США сообщает, что увеличение активности на северокорейском космодроме может свидетельствовать о подготовке к новому испытанию или иной деятельности. Группа ученых из Университета передовых международных исследований Джона Хопкинса, заявила, что спутниковые снимки, сделанные 1 октября, демонстрируют повышенную активность на районе Сохэ, в том числе – подготовку стартовой площадки и нахождение транспортных средств вблизи топливных хранилищ и других зданий. В то же время, ученые уточнили, что, поскольку, некоторые из сооружений стартовой площадки остались за кадром, нельзя с точностью определить, являются ли эти действия подготовкой к запуску, или другими операциями.

Американские ученые: КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Ранее сообщалось, что последнее, самое большое ядерное испытание КНДР было проведено 9 сентября. Южная Корея зафиксировала ядерный взрыв и заявила в последствии, что ее северный сосед готов провести еще одно ядерное испытание в любое время.

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