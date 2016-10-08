валюта
СпецтемаСотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Ураган "Мэтью" привел к масштабному гуманитарному кризису в Гаити

Ураган "Мэтью" привел к масштабному гуманитарному кризису в Гаити
Американское издание Associated Press сообщает, что крупнейший за несколько десятков лет ураган Мэтью, пронесшийся по стране, привел к гибели сотен людей и масштабным разрушениям, спровоцировав глубокий гуманитарный кризис в Гаити – об этом передает replyua.net.

Власти республики заявили, что по меньшей мере 470 человек погибли в юго-западной части полуострова Гаити. Спасательным службам не удается быстро добраться до других районов страны. Официальный пресс-секретарь Министерства гражданской обороны Гаити сегодня заявил, что к ним поступают сообщения о все новых жертвах урагана – по мере восстановление связи с отдаленными районами. Местные СМИ пишут, что спасателям до сих пор не удалось добраться до двух населенных пунктов – какое-либо сообщение с ними отсутствует уже четыре дня, с момента, как ураган «Мэтью» четвертой категории обрушился на остров. Чиновники особенно обеспокоены судьбой жителей Гранд-Анс – там число жертв может оказаться самым высоким. Эта горная местность особенно труднодоступна. Последний раз ураган подобной мощности был в Гаити в 1963 году – тогда он убил 8000 человек. По оценкам правительства Гаити в стране сейчас нуждаются в помощи около 350 000 человек. Ураган привел к худшей гуманитарной катастрофе в стране с момента землетрясения в 2010 году.

Горячая тема: Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 окт 2016
27772

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь

08 окт 2016
11897

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


Свежие новости

Єльченко розповів чого чекати від нового Генсека ООН

В Крыму детей заставили надеть футболки с татарской символикой наизнанку

Стало відомо чого хоче домогтись Росія в Сирії

Саудовская Аравия разбомбила зал для траурных церемоний в Йемене

Російські «Іскандери» «дістали» Польщу

Во Франции массовые протесты из-за закрытия лагеря в Кале

Крымский Бандеровец: с момента аннексии Крыма на полуострове пропали без вести десятки людей

Сазонов: Росія залишиться з нафтою, газом і з носом

Стали известны наиболее вероятные победители парламентских выборов в Грузии

Ураган "Мэтью" привел к масштабному гуманитарному кризису в Гаити

Крым превращается в российский заповедник, где погибают последние проблески цивилизации – Яременко

С вылетами из Греции могут быть проблемы

Блогер: не все россияне поняли, к чему привел их «Крымнаш»

Стало зрозуміло, чому Саакашвілі передумав їхати до Грузії – його партія програє вибори

В Крыму ожидаются новые блэкауты

Новий гучний скандал навколо Трампа

Маніяк з сокирою і бензопилою влаштував бійню в Мінську

Полиция Германии разыскивает сирийца, планировавшего теракт

Жіночий призов у Швеції пояснили «страхом перед Росією»

Лукашенко заявив, що буде шукати альтернативу Росії в економіці

 Новости за день