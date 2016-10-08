Ураган "Мэтью" привел к масштабному гуманитарному кризису в Гаити

Американское издание Associated Press сообщает, что крупнейший за несколько десятков лет ураган Мэтью, пронесшийся по стране, привел к гибели сотен людей и масштабным разрушениям, спровоцировав глубокий гуманитарный кризис в Гаити – об этом передает replyua.net.
Власти республики заявили, что по меньшей мере 470 человек погибли в юго-западной части полуострова Гаити. Спасательным службам не удается быстро добраться до других районов страны. Официальный пресс-секретарь Министерства гражданской обороны Гаити сегодня заявил, что к ним поступают сообщения о все новых жертвах урагана – по мере восстановление связи с отдаленными районами. Местные СМИ пишут, что спасателям до сих пор не удалось добраться до двух населенных пунктов – какое-либо сообщение с ними отсутствует уже четыре дня, с момента, как ураган «Мэтью» четвертой категории обрушился на остров. Чиновники особенно обеспокоены судьбой жителей Гранд-Анс – там число жертв может оказаться самым высоким. Эта горная местность особенно труднодоступна. Последний раз ураган подобной мощности был в Гаити в 1963 году – тогда он убил 8000 человек. По оценкам правительства Гаити в стране сейчас нуждаются в помощи около 350 000 человек. Ураган привел к худшей гуманитарной катастрофе в стране с момента землетрясения в 2010 году.
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