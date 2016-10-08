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Маніяк з сокирою і бензопилою влаштував бійню в Мінську

Маніяк з сокирою і бензопилою влаштував бійню в Мінську
У торговому центрі «Європа» в Мінську відбулася кривава трагедія. Туди увірвався зловмисників або ж їх було декілька у масці, з бензопилою і сокирою і став нападати на відвідувачів. Очевидці повідомляють про калюжі крові, убитих і криках дітей. З торгового центру вискочив натовп переляканих людей. Багато з них повідомляють про те, що трапилося в соцмережах, передає replyua.net.

Поки офіційної заяви правоохоронних органів про те, що сталося немає, тому інформація розрізнена і суперечлива. Як повідомляє білоруське телеграфне агентство «Белта» в ГУВС Мінміськвиконкому підтвердили, що в ТЦ «Європа» невідомі з бензопилою напали на відвідувачів. Але подробиць не повідомили.

Поки є інформація про те, що померла одна дівчина. Був затриманий як мінімум один підозрюваний. Також повідомляється, що ще одна постраждала доставлена в 10-у лікарню.

Трохи більше зібрав інформації у очевидців портал «Білоруський партизан». Працівник одного з кафе, яке знаходиться в торговому центрі, розповів, що нападників було двоє. Люди сиділи в кафе і побачили, що по коридору біжить натовп людей, а за ними женеться чоловік у масці і з сокирою.

За попередніми даними, нападники проникли в ТЦ через бічний вхід і один з них тут же почав різати бензопилою дівчат, що сиділи в піцерії. Швидше за все, там одна з дівчат загинула.

Зараз територія на місці злочину оточена, біля входу в торговий центр стоїть машина швидкої допомоги і міліція. Тим часом в Твіттері жителька Мінська Eliz Zheltok повідомила, що чоловік забіг з бензопилою і сокирою і почав різати людей. «Дівчина лежить в крові в холі на першому поверсі», - йдеться в повідомленні. «Тут люди все в шоці. Довговолосого хлопця у помаранчевій накидці затримали», - додала вона повідомивши, що вже виїхала з місця події, так як її почало трясти. «Ви не уявляєте як там діти кричали», - пише користувач Meer.

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