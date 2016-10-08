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Сьогодні в Грузії проходять вибори до ВР

Сьогодні в Грузії проходять вибори до ВР
Наразі в Грузії проходять парламентські вибори, всі дільниці почали свою роботу вчасно, процес проходить спокійно. Про це під час свого виступу на першій прес-конференції в Центральній виборчій комісії Грузії повідомила речниця комісії Микеладзе Ганна, інформує «Грузія он-лайн», передає replyua.net.

«8-го жовтня у Грузії проходить голосування, на якому громадяни виберуть нових депутатів Верховної Ради. Водночас з виборами до парламенту Грузії в 6-х округах проходять вибори і до Верховної Ради Аджарії. Також у декількох виборчих округах Грузії проходить голосування, на якому вибирають членів муніципальних зборів, позачергові вибори мерів та керівників управлінь», - розповіла вона.

«Всі дільниці почали приймати громадян у визначений час – 8:00. Голосування проходить належним чином, жодного порушення порядку чи закону зафіксовано не було. Зберігається належний дух серйозного процесу», - зазначила Микеладзе. Як зазначалося раніше, на виборах зареєстрована партія, яка була створена губернатором Одеської області, колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі «Єдиний національний рух». Декілька днів тому Саакашвілі заявив, що хоче повернутися назад в Грузію.

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