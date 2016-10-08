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ООН: 350 тысяч жителей Гаити остались без еды и жилья

ООН: 350 тысяч жителей Гаити остались без еды и жилья
Больше 1 миллиона 200 тысяч жителей Гаити пострадали от мощного урагана Мэттью, и примерно 350 тысяч человек нуждаются в срочной помощи.

Как передает replyua.net, об этом сообщили сотрудники ООН. В сообщении говорится о том, что на Гаити срочно нужно доставить гуманитарную помощь, поскольку это государство является одним из самых бедных в мире, и власти не смогут самостоятельно справиться с последствиями урагана. По словам Энзо ди Тарано, представительницы ООН на Гаити, были разрушены или сильно повреждены здания, где временно укрывались жители государства, которые остались без жилья и средств к существованию. Также на Гаити повреждены системы водоснабжения и электроснабжения, и все пострадавшие районы столкнулись с неразрешимыми проблемы, отмечает представитель ООН.

Сотни жилых домов на Гаити полностью разрушены, несколько тысяч зданий остаются затопленными. К этому часу число погибших достигло почти 900 человек, но данные обновляются практически каждую минуту. Для Гаити Мэттью стал самым мощным ураганом за последние десять лет. Сейчас Мэттью свирепствует на восточном побережье США.

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