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Вчені повідомили про гігантський океан на найближчому «двійнику Землі»

Вчені повідомили про гігантський океан на найближчому «двійнику Землі»
Ймовірно, на планеті Проксима Центавра b знаходиться океан. Група французьких дослідників під керівництвом Бастьена Брюгге з Марсельського університету повідомила, що недавно відкрита в найближчій до нас зоряній системі планету Проксима Центавра b, яка може бути покрита придатним для життя океаном рідкої води. До сих пір фахівці сперечаються, чи може ця планета, у багатьох відношеннях бути подібною до Землі, передає replyua.net.

Про те, що в сусідній з нами зоряній системі Альфа Центавра, розташованої всього в 4 світлових роках від нас, знаходиться «двійник Землі», було оголошено в серпні 2016 року. Дана планета знаходиться на орбіті червоного карлика Проксима, що входить в зоряну систему поряд з більш яскравими α Центавра А і α Центавра B. Маса виявленої планети під назвою Проксіма Центавра b, або просто Проксима b, всього лише в 1,2 рази перевищує земну. При цьому небесне тіло обертається на невеликій відстані від своєї зірки, через що день на ній триває менше 12 «земних» днів.

Теоретично планета знаходиться в так званій «зоні населеності» - це означає, що температура на ній повинна мати дозволяти бути рідкій воді. У той же час, той факт, що планета знаходиться дуже близько до своєї зірки, може свідчити про те, що спалахи на ній можуть «здувати» з неї воду, за фактом роблячи планету для життя непридатною.

Вчені направили своє дослідження для публікації в науковому виданні Astrophysical Journal Letters. Зовсім нещодавно фахівці повідомили про можливе відкриття потенційно ще одного населеного океану, який значно ближче до нашої планети – як передбачається, він розташований глибоко під крижаною поверхнею Діони, супутника Сатурна. Раніше було відомо про п'ять інших підлідних океанів в Сонячній системі: двоє на інших супутниках Сатурна – Титані і Енцеладі – і троє на супутниках Юпітера Європі, Ганімеді і Каллісто.

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