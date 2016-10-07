Число жертв урагана Мэттью возросло до 572 человек

Из-за урагана Мэттью на Гаити погибли, по меньше мере, 572 человека, однако информация по погибшим и пропавшим без вести обновляется каждые несколько минут, и власти Гаити уверены, что жертв стихии намного больше.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, ураган уже вплотную приблизился к побережью Соединенных Штатов, и скорость ветра в эпицентре достигает 210 километров в час. Урагану присвоили четвертую категорию опасности. Между тем, в Южной Каролине и Флориде эвакуация продолжается, и несколько часов назад Барак Обама ввел в этих штатах режим чрезвычайной ситуации. Однако, по некоторым данным, далеко не все жители собираются покидать свои дома, и местные власти уже предупредили их о том, что, оставаясь в своих домах, люди играют со смертью.
Мэр Джексонвилла, крупнейшего города Флориды, заявил о том, что все граждане, живущие на побережье, должны эвакуироваться в ближайшие часы. Власти Гаити, между тем, сообщают, что ураган покинул государство и принес самый максимальный ущерб за последние годы.
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