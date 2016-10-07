валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити выросло до 478 человек

Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити выросло до 478 человек
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня стало известно, что число людей, ставших жертвами урагана Мэтью в Гаити достигло 478 человек. Такой огромный скачек числа пострадавших связан с тем, что недавно поступила информация о погибших из удаленных районов республики, связь с которыми была разорвана из-за шторма.

Как сообщают американские средства массовой информации, число жертв стихии быстро растет – от государственных ведомств и частных структур постоянно поступает информация о все новых смертельных случаях. В соответствии с данными, полученными Reuters из всех источников, общее число людей, погибший из-за урагана Мэтью достигло 478.

Ранее Центральное агентство гражданской обороны Гаити, проводящее сейчас спасательные операции, заявляло, что число погибших от урагана на острове составило 271 человек, еще около шестидесяти жителей Гаити остаются в своих убежищах. В данный момент ураган достиг побережья США – самые большие разрушения ожидаются в штате Флорида. Власти США провели эвакуацию населения из отдельных районов побережья, а также военной базы Гуантанамо.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 окт 2016
104321

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли

06 окт 2016
28424

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Юлия Тимошенко заявила о том, что Президент Украины Петро Порошенко проявляет заинтересованность в нестабильности Украины, в частности, в вооруженном конфликте на востоке нашей страны и в торговых

07 окт 2016
13350

Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки

В американському оборонному відомстві вже відреагували на погрози з Москви збивати «невпізнані літаючі об’єкти» силами російських ППО, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.


Свежие новости

Вирусолог: эпидемию гриппа нужно ждать под Новый год

Сазонов: Генпрокуратура Украины говорит о деле Януковича, ничего не замечая прямо у себя под носом

Прокуратура займається розслідуванням депортації кримськотатарського народу 1944 року

Урожай подсолнечника в Украине увеличивается

Росія офіційно звинуватила Сущенка

Эксперт: канадцы и американцы за электроэнергию платят меньше, чем украинцы

Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити выросло до 478 человек

Гидрометцентр предупредил о сложных погодных условиях в выходные

«Хотела, но не пустили», - журналист рассказал о попытке Савченко попасть в Донецк

Рестайлинг Mazda 3 2017 — комфортней и безопасней

В Киеве задержали бразильского наемника ЛДНР

У бойовиків шестеро поранених - ГУР

Павло Правий: Юлія Володимирівна стала на захист агентів Володимира Володмировича

Наша армія готова підтримувати Росію - Лукашенко

Розведення військ біля Петрівського завершено

Як російська «імперія зла» пускає щупальці по всьому світу

Павелко розраховував на 3:0 - про зустріч Україна - Туреччина

Російський консул прийшов до МЗС України

Новини з зони АТО за минулу добу (06.10.16)

На фабриці "Roshen" у Липецьку виявили масу порушень

 Новости за день