Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити выросло до 478 человек

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня стало известно, что число людей, ставших жертвами урагана Мэтью в Гаити достигло 478 человек. Такой огромный скачек числа пострадавших связан с тем, что недавно поступила информация о погибших из удаленных районов республики, связь с которыми была разорвана из-за шторма.
Как сообщают американские средства массовой информации, число жертв стихии быстро растет – от государственных ведомств и частных структур постоянно поступает информация о все новых смертельных случаях. В соответствии с данными, полученными Reuters из всех источников, общее число людей, погибший из-за урагана Мэтью достигло 478.
Ранее Центральное агентство гражданской обороны Гаити, проводящее сейчас спасательные операции, заявляло, что число погибших от урагана на острове составило 271 человек, еще около шестидесяти жителей Гаити остаются в своих убежищах. В данный момент ураган достиг побережья США – самые большие разрушения ожидаются в штате Флорида. Власти США провели эвакуацию населения из отдельных районов побережья, а также военной базы Гуантанамо.
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