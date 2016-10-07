Хто стане новим Генеральним секретарем ООН?

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На засіданні Ради безпеки Організації об’єднаних націй одноголосно було прийнято рішення про затвердження єдиного кандидата на пост Генерального секретаря ООН, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.Так, за результатами закритої зустрічі, яка відбулась шостого жовтня 2016 року, єдиним кандидатом став Антоніу Гутерріш, колишній прем’єр-міністр Португалії. Новий генеральний секретар обійматиме цю посаду протягом п’яти років після спливу строку повноважень чинного секретаря Пан Гі Муна. Десятирічна каденція останнього почалася з першого січня 2007 року і закінчиться тридцять першого грудня 2016 року.Раніше поширювались чутки, що Російська Федерація просуває на посаду Генерального секретаря жінку зі Східної Європи. Болгарія пропонувала на цей пост Кристаліну Георгієву. Крім того, на пост Генсека також претендує генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова. Нагадаємо, Генерального секретаря ООН обирає своїм голосуванням Генеральна Асамблея за поданням Ради Безпеки ООН. Строк його повноважень становить п’ять років з можливістю переобрання на новий строк. Хоча формальних обмежень не встановлено, ще жоден із секретарів не обіймав цей пост довше ніж два строки поспіль.