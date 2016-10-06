Опрос общественного мнения филиппинцев удивил мировое сообщество

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, в Филиппинах был проведен независимый вопрос общественного мнения по поводу отношения граждан к своему новому президенту и его политике. Результаты оказались весьма неожиданными для мирового сообщества.
Как выяснилось, Родриго Дутерте и его политический курс пользуется полной поддержкой более чем трех четвертей филиппинского общества – несмотря на обширную критику филиппинского лидера и его программы борьбы с наркобизнесом мировым сообществом, в том числе ООН, США и ЕС. Как известно, с момента вступления его в должность в стране были убиты более 3000 лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе наркодилеров и наркоманов. При этом, смерти произошли еще на этапе досудебного расследования – многие из них погибли при оказании сопротивления задержанию или в борьбе с конкурирующими бандами.
Результаты исследования, проведенного внешними наблюдателями с 24 сентября по 27 сентября в Филиппинах, были опубликованы в четверг. Они показали, что 76 процентов из 1200 взрослых граждан, проживающих в разных регионах страны, были удовлетворены деятельностью Дутерте на посту президента, 11 процентов из них заявили, что недовольны и 13 процентов затруднились ответить. Предел погрешности опроса составил 3 процентных пункта.
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