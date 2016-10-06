Пока Меркель подписывает антироссийские санкции – бывший канцлер Шредер пожимает руку Медведеву

В то время, когда Ангела Меркель со своими советниками обсуждает возможность наложить на Россию новые санкции по Сирии, бывший канцлер Герхард Шредер, пользующийся полной поддержкой крупного капитала Германии, встает во главе «Северного потока-2» дочернего предприятия «Газпрома». Начинается второй акт пьесы «падающая Меркель против германских олигархов» или «Хроника пикирующей Ангелы». Об этом на своей странице в facebook пишет израильский эксперт Соломон Манн, передает replyua.net.
«Между тем, в Сирии коалицию преследуют неудачи. У США нет наземных сил, они пользуются иранскими террористами из иностранного легиона КСИР и очень неохотно воюющими за чужие интересы курдами. А на одних обстрелах с воздуха долго не протянуть. Турции русские сделали очередное строгое внушение и Эрдоган, в очередной раз, сменил планы и отказался от продвижения вглубь сирийской территории. Теперь в руках Асада 4\5 руин города Алеппо, ибо иначе, чем руинами город уже не назовешь», – написал Манн.
По его мнению, США пытаются вывести из игры Россию, возбуждая «правозащитные» организации и грозя экономическими санкциями, однако одними словами Путина уже не удержать – он почувствовал скорую победу и вряд ли отступит. Главное достижение пророссийской коалиции – это помощь сирийских курдов, которым за это обещана автономия. «США нужна наземная армия. Все-таки, как бы американцы ни были сильны в воздухе, без сильной сухопутной армии победы не одержать... Основная же часть драмы развернется именно после взятия Алеппо», – резюмировал Манн.
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