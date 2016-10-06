Последствия урагана «Мэттью» будут катастрофическими,- ООН

Последствия мощного урагана для Гаити могут стать катастрофическими, - об этом накануне заявили в ООН. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, только по официальным данным, жертвами стихии стали 19 человек, живущих в странах Карибского бассейна, но эта цифра может увеличиться.
Только на Гаити ураган Мэттью унес жизни 13 человек, еще четыре человека погибли в Доминиканской Республике. Стихия также обрушилась на Сент-Винсенте-и-Гренадины и на Колумбию, где, по предварительным данным, погибли два человека. Представители ООН подчеркнули, что для Гаити это самый мощный ураган с 2010 года, и его последствия могут быть самыми разрушительными за долгие годы. На Гаити должны были состояться всеобщие выборы 9 октября, однако власти государства перенесли их на более поздние сроки.
Также продолжается эвакуация на побережье США. В опасных районах проживает, по меньшей мере, один миллион граждан. Мэттью стал самым разрушительным ураганом за последние девять лет, отметили метеорологи Соединенных Штатов. В эпицентре скорость урагана превышает двести километров в час, и такая скорость намного выше той, которой присваивают самый высокий уровень опасности.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter