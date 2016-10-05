Турецькі помідори не по кишені зубожілому населенню Росії

Зняття заборони на овочі та фрукти з Туреччини не змусить подешевшати продуктовий кошик росіян. У Россільгоспнагляді повідомили, що не бачать серйозних проблем для відновлення поставок продовольства з Туреччини в Росію. Таким чином, глава відомства Сергій Данкверт ще раз дав зрозуміти, що російська влада не виключає швидкого повернення на російські прилавки турецьких овочів і фруктів, передає replyua.net.
Втім, резонно припустити, що Сергій Данкверт говорив тільки про свою «грядку». Нагадаємо, з 1 січня 2016 року в Росії заборонено ввезення турецьких фруктів і овочів. Йдеться про апельсини і мандарин, виноград, яблука, груші, абрикоси, персики, включаючи нектарини. Ще в цьому списку – полуниця, слива, томати, цибуля, кольорова капуста, броколі, огірки, кури і індички, сіль... Рішення по всім перерахованим товарам приймалося на урядовому рівні. І скасувати його можна тільки в тому ж порядку. Тоді як Россільгоспнагляд своїм розпорядженням заборонив (причому на кілька місяців пізніше) ввезення тільки турецьких перцю, гранатів, баклажанів, кабачків і кавунів. Відомство ввело обмеження через наявність в їх партіях небезпечних шкідників.
Чи дійсно складно турецьким виробникам буде повернутися на російський ринок? За даними експертів, насправді вони нікуди і не йшли, просто помідори везли через сусідні Білорусію і Азербайджан, що не кращим чином позначалося на цінах. Можливість турецьким постачальникам постачати свій товар безпосередньо і легально повинна знизити вартість плодоовочевої продукції. Але це тільки в теорії.
«Так, чим вище конкуренція, тим нижче вартість товарів. Але ж турецькі помідори, якщо ми говоримо про якісну продукцію, все одно не можуть коштувати три копійки. Сюди закладаються транспортна складова, маржа рітейлерів. А зараз ще додалися ризики, пов'язані з нестабільним курсом рубля. Швидше за все, ми отримаємо продукт не нижче 200 рублів за кілограм», - вважає заступник голови Комітету ТПП РФ з розвитку агропромислового комплексу Павло Грудінін.
Таким чином, надій, що турецькі овочі та фрукти змусять подешевшати продуктовий кошик росіян, практично немає. «У такій ситуації споживачі швидше куплять дешевий вітчизняний буряк, ніж дорогий заморський томат. А значить, тепер уже у турецьких виробників пропадає інтерес займатися поставками своєї продукції в Росію», - так міркують фахівці з сільського господарства.
Обсяги турецького імпорту почали знижуватися ще до введення санкцій. У 2015 році сукупний товарообіг між Росією і Туреччиною зменшився на 26%. Хоча все повинно було бути навпаки: через санкційну політику Заходу на адресу Росії у ще дружньої на той момент Туреччини був шанс замістити втрачені європейські товари.
«Головною проблемою не є санкції. Як показала практика, їх можна обійти через інші країни. А все впирається в низькі доходи росіян, які знижуються вже майже два роки поспіль. Як тільки росіяни почали економити на їжі, першими якраз постраждали іноземні постачальники. На тлі слабкого рубля їх продукція подорожчала практично в два рази, ставши недоступною для більшості населення Росії», - впевнені експерти. Саме тому повернути собі свої колишні позиції овочам і фруктам з Туреччини зараз буде вкрай проблематично. Іноземні виробники не можуть дозволити собі працювати в збиток.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter