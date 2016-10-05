Кандидати в віце-президенти США обрушилися з критикою на Росію

Як передає replyua.net, партнер Дональда Трампа Майк Пенс вважає, що Барак Обама і Хілларі Клінтон недостатньо суворі з Росією та її лідером. Про це він зазначив під час дебатів кандидатів у віце-президенти США.
«Російський ведмідь не вмирає – він впадає в сплячку», - нагадав старе прислів'я на дебатах губернатор штату Індіана, республіканець Майк Пенс. Його опонент, сенатор-демократ від Вірджинії Тім Кейн також висловився в тому дусі, що з Росією так чи інакше доведеться мати справу. Відносини з Росією і російським керівництвом були однією з гарячих тем, роздруківку дискусії виклала The New York Times.
Напарник Хілларі Клінтон Тім Кейн нагадав супернику, що Дональд Трамп не раз висловлював захоплення президентом Володимиром Путіним, говорив, що він сильніший як лідер, ніж Барак Обама, а також говорив, що НАТО застаріло як альянс. Він запевнив, що Клінтон, якщо стане президентом, зуміє дотримуватися жорсткої політики щодо Росії. Також він назвав очевидним, що у Трампа є спільні справи з російськими «олігархами, тісно пов'язаними з Путіним», а люди з передвиборного штабу Трампа працювали на пропутінських політиків на Україні, за що їх треба гнати зі штабу.
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