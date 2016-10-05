Число жертв мощнейшего урагана Мэттью продолжает расти

Ураган Мэттью движется к побережью Южной Каролины с большой скоростью, и власти США приняли решение о срочной эвакуации около миллиона человек. Как сообщает replyua.net со ссылкой на западные источники, жертвами стихии уже стали, по меньшей мере, десять человек – на Гаити и в Доминиканской республике.
Власти Доминиканы ранее проинформировали о том, что число жертв урагана достигло семи человек. На Гаити только начали подсчитывать ущерб от стихии, и, по предварительным данным, погибли три человека. Кроме того, на Гаити было разрушено не меньше двухсот зданий, в некоторых провинциях власти объявили самый высокий красный уровень угрозы. Сейчас ураган движется в сторону Южной Каролины, и там проходит экстренная эвакуация людей, а накануне были эвакуированы сотни людей с базы в Гуантанамо.
Урагану Мэттью присвоили самую высокую степень опасности, и он стал самым мощным в Атлантическом океане за последние девять лет. Нужно отметить, что в эпицентре скорость урагана превышает двести километров в час, и особенность Мэттью заключается в том, что он меняет направление движения. Несколько часов назад он обрушился на побережье Кубы.
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