Східний Алеппо перетворився в пекло: у місто не може пробитися гуманітарна допомога

Як передає replyua.net, з кожним тижнем сирійський конфлікт загострюється і все більше лякає кількістю невинних жертв. Минулий тиждень в Східному Алеппо був пекельним. У прямому сенсі цього слова. За офіційними даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ), тільки за минулий тиждень було вбито 338 жителів Східного Алеппо, з них понад 100 дітей. Чому так багато дітей? А тому, що з 250 тисяч жителів Східного Алеппо, понад 100 тисяч це діти. Східний Алеппо – пекло для дітей.
Більшість госпіталів міста вже знищені або не функціонують. Доктор Річард Бреннан, директор ВООЗ по швидкій допомозі заявив репортерам, що з 846 поранених, більшість, можливо, помруть. Немає коштів для їх лікування. З 846 поранених, 261 – дитина.
Урядові джерела Сирії повідомляють, що їх військові частини захопили велику територію на півночі міста і вклинилися в центр Алеппо. Командування опозиційних сил заперечує це. Воно стверджує, що Дамаск не домігся ніякого прогресу після захоплення табору біженців Хандарат, на північ від Алеппо.
Минулої п'ятниці «Сирійська обсерваторія з прав людини», група моніторингу, що базується в Англії, оприлюднила цифри убитих сирійців-опозиціонерів за цей рік. Вона склала 3189 чоловік. Незалежний сайт «Повітряні хвилі» публікує цифру в 3 тисячі чоловік.
Але зануримося знову в пекло Східного Алеппо. Кілька днів тому там були 8 працюючих госпіталів. Однак його два найбільших медичних центри, як повідомляє ВООЗ, більше не функціонують. Вони вщент зруйновані після російського бомбардування. Російські винищувачі після того, як розбомбили гуманітарний конвой, вчинили вже другий страшний злочин, знищивши медустанови. Померли від ран четверо дітей через брак місця у відділеннях «швидкої допомоги», повідомляє та ж ВООЗ. Ще кілька днів тому ООН вважала, що ці госпіталі обслуговували 35 лікарів, на яких хлинула хвиля жертв.
Однак, за даними ВООЗ, залишилися лише 30 лікарів, сили в яких теж закінчуються. «Ці хлопці вимоталися і фізично, і емоційно», - каже представник ВООЗ доктор Бреннан.
ООН розробила плани евакуації, і позначила госпіталі в Північній Сирії, які могли б прийняти поранених, але ці плани не виконуються, оскільки в регіоні ведуться запеклі бої.
В даний момент ООН має в своєму розпорядженні медикаментами та медичне обладнання та готова знову надіслати їх в Східний Алеппо, стверджує доктор Бреннан, однак ця гуманітарна допомога ніяк не може пробитися в місто.
«Ми просимо про чотири речі, - каже доктор Бреннан. - Припинити вбивства. Припиніть атаки на медичні установи, де є важко поранені, люди похилого віку та діти. Дайте вибратися хворим і пораненим. І дайте медичній допомозі проникнути в місто. Все». Положення в Східному Алеппо він охарактеризував, як «неймовірним». Це, так би мовити, програма мінімум, але максимально необхідна. «Наш меседж дуже простий. Ми сподіваємося, що цього разу наш заклик впаде не тільки на глухі вуха», - так завершує свою заяву представник ООН доктор Бреннан. Тиждень тижня страшніший. Бути може, поточний тиждень не буде схожий на попередній, і в пекло Східного Алеппо потрапить оонівська допомога? Хоча б заради невинних дітей.
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