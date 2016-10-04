Обаме вновь приходится терпеть оскорбления

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Филиппин Родриго Дутерте вновь нагрубил президенту Соединенных Штатов Америки – в этот раз он отправил Барака Обаву «в ад».
Новое оскорбление в адрес американского президента прозвучало во время сегодняшней речи филиппиноского лидера, вспыльчивого и склонного к резким высказываниям, а также сверхчувствительного к международной критике его кампании по борьбе с наркобизнесом. Ранее он уже позволял себе подобные оскорбления Обамы, в частности он называл его «сукиным сыном», что привело к серьезному дипломатическому скандалу и стоило Дутерте отмены встречи с главой США во время саммита «Большой Двадцатки».
Не обделил Дутерте вниманием в этот раз и Европейский союз – он заявил: «28-государственному блоку лучше отправиться в чистилище, поскольку ад уже переполнен». Европейские державы также заслужили эти слова своей критикой мер, принимаемых в отношении наркомафии Филиппин. Ранее «доставалось» от Дутерте и ООН – филиппинец посоветовал организации «не лезть в дела его страны, а в начале разобраться с африканскими и ближневосточными кризисами».
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