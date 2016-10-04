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Американці назвали найнебезпечнішу зброю російського флоту

Американці назвали найнебезпечнішу зброю російського флоту
Військово-морські сили Росії вийшли на якісно новий рівень, вважають в США. Про це заявив директор американського Інституту вивчення морського потенціалу Росії Майкл Петерсон. Він перерахував найпотужніші види російської зброї, при цьому додавши, що в США все одно є свої «сюрпризи», які навряд чи сподобаються росіянам. Про що саме йде мова Майкл Петерсон розповідати відмовився, інформує replyua.net.

Найбільше ж американці захоплені атомними субмаринами росіян проекту 885 «Ясень», фрегатами проекту 22350 «Адмірал Григорович», ракетами класу «Циркон» і «Калібр».

На думку Петерсона, російський флот досяг за своїм технологічним оснащенням і рівнем підготовки особового складу такого рівня, який дозволяє йому конкурувати з будь-яким флотом в світі, в тому числі і США. «Якщо порівнювати з часами СРСР, ваш флот став набагато компактніше, але він як і раніше дуже технологічно просунутий», - зазначив він.

Інститут вивчення морського потенціалу Росії (Russia Maritime Studies Institute) при Військово-морському коледжі в Ньюпорті почав роботу в кінці серпня. Аналітики вивчають зростаючу роль Росії в світовому судноплавстві.

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Американці назвали найнебезпечнішу зброю російського флоту

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