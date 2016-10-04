Російські експерти заявили, що сьогодні світ, як ніколи, близький до початку в Сирії Третьої світової війни

Як передає replyua.net, хвиля насильства цілком може перерости в цунамі, яке вже однією Сирією не обмежиться. Конфлікт навколо Алеппо набуває некерованого характеру, - заявив на прес-конференції в Москві президент Центру стратегічних досліджень «Росія – ісламський світ» Шаміль Султанов.
«Зрив угод між США і Росією показує кілька моментів. По-перше, те, що великі держави не здатні впливати на цей конфлікт. По-друге, в цьому конфлікті посилюється значимість регіональних учасників. Однак, якщо ситуація продовжиться, це буде означати, що протистояння переходить в гру з нульовою сумою, коли угоди неможливі, і альтернатива така: або хтось повністю виграє, або хтось програє. Але, на мою думку, не може виграти жодна зі сторін. П'ятирічний хід громадянської війни в Сирії це доводить. Звідси різко виникає ризик, що великі держави сильніше втягнуться в конфлікт. Зараз Пентагон посилює свій вплив на ситуацію через Держдеп. З іншого боку, у Росії є сили, які вважають, що зараз є хороша можливість для того, щоб нанести великої воєнної поразки тим силам, які підтримує Захід. Це ілюзія. Росія в страшенній кризі та безнадії, якщо не зупиниться у Сирії може початися Третя світова війна», – зазначив Шаміль Султанов.
«Я б не сказав про одностороннє посилення регіональних сил за рахунок міжнародних, - міркує старший науковий співробітник Центру арабських і ісламських досліджень Інституту сходознавства РАН Костянтин Труевцев. - Ситуація рухлива. Очевидно, що на деякий час знизилася роль Саудівської Аравії в Сирії. Вторгнення турецьких військ неоднозначно. Турки вдарили по курдам, але вдарили і по ІДІЛ. Коли запитують про Дейр аз-Зорі, помилка це чи навмисні дії, навіть такий дипломат, як Лавров, сказав, що це більше було схоже на навмисні дії. Це певна реакція на успіх сирійських збройних сил в Алеппо. Далі від Алеппо буде залежати весь подальший розвиток подій. Але це такий розвиток, який ставить світ на грань війни».
«Третьої світової війни може не бути тільки в тому випадку, коли її гіпотетичні учасники зрозуміють, що це самознищення, - коментує ситуацію старший науковий співробітник Інституту сходознавства РАН Борис Долгов. - Але те, що буде страшна гібридна війна – це факт. Вона йде і в Сирії, і на Україні. Те, що відбувається в Сирії, має звільнити російське і американське керівництво та істеблішмент від думок про те, що можна діяти спільно. Пора звільнитися від цих ілюзій, але це не означає, що треба йти на конфронтацію в усьому. Адже війна – це радикальний і останній метод вирішення спору».
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