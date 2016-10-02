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Гаити, Ямайку и Кубу скоро накроет мощнейший ураган

Гаити, Ямайку и Кубу скоро накроет мощнейший ураган
Как информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press, мощнейший ураган «Мэтью» сегодня медленно продвинулся через все Карибское море в направлении Гаити, Ямайки и Кубы. Власти Гаити предупредили, что непогода может привести к серьезным разрушениям.

Скорость ветра в этой буре достигает более 230 км/ч. Также ожидаются шквалы и грозовые ливни. Буря движется на северо-запад и в сторону центра карибского бассейна, и ожидается, что пройдет через, или же в непосредственной близости от юго-западной части Гаити завтра в конце дня, достигнув Кубы. Сообщение о движении урагана сегодня было сделано Национальным центром ураганов США в Майами. По прогнозу синоптиков, хуже всего окажется ситуация в гаитянской местности вблизи Les Cayes, однако ситуация будет серьезной во всех трех странах.

Ураган «Мэтью» является одним из самых мощных атлантических ураганов в недавней истории. За короткое время он достиг вершины рейтинга, получив категорию «5», став самым сильным ураганом США, уступив только «Феликсу» в 2007 году. Центр ураганов заявил, что путь урагана точно проходит через Багамы к востоку от Флориды, однако сейчас еще слишком рано для того, чтобы с уверенностью утверждать, что он достигнет побережья Соединенных Штатов Америки.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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