Сирійське розчарування змусить наступника Обами почати наземну операцію

Нинішній президент США навряд чи зважиться на такий крок, але наступний – цілком може. Чергова спроба встановити перемир'я в Сирії ініційована Францією, яка приготувала до розгляду на Раді Безпеки ООН мирну резолюцію, яка передбачає «режим тиші». Ініціатива висувається на тлі безвихіддя, коли російсько-американську угоду зірвано, а США сумніваються, як діяти далі. Про замішання Вашингтона свідчить аудіозапис приватної розмови держсекретаря США Джона Керрі і сирійських опозиціонерів, передає replyua.net.
Приватна бесіда між главою американської дипломатії і сирійцями, які працюють вчителями, лікарями та рятувальниками в захоплених повстанцями районах, відбулася під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Про це повідомляє газета The New York Times, яка опублікувала аудіозапис зустрічі. З неї випливає, що Керрі намагається виправдати американську політику в Сирії, проте в той же час тактовно демонструє розчарування її неефективністю і визнає, що російська дипломатія обійшла американську.
«Його розчарування і незгоду з адміністрацією Обами навряд чи була секретом, але в записаній розмові містер Керрі нарікає на те, що його перехитрили російські, висловлює незгоду з деякими політичними рішеннями Обами і каже, що Конгрес ніколи не погодиться використання беззаконної сили», - пише американське видання.
У розмові з сирійцями Керрі висловлює сумнів щодо застосування наземних сил в Сирії, на яке у США немає юридичних підстав. «За словами наших юристів, у нас немає для цього прав, - заявив Керрі, кажучи про наземне вторгнення. - Для цього нам потрібно було б отримати схвалення Ради безпеки ООН, на яке можуть накласти вето як росіяни, так і китайці. У нас було б більше можливостей, якби на нашу країну напали або, якби нас офіційно покликали до Сирії. РФ діє в Сирії на запрошення легітимного режиму ... тобто, з нашої точки зору, він не є легітимним, але вони діють за його запитом».
Також глава американської дипломатії пояснив, що поставки озброєння опозиції тільки погіршать ситуацію. «Вся справа в тому, що коли ви отримуєте допомогу, тоді кожна сторона підвищує ставки: Росія, Іран, «Хезболла», «Ан-Нусра»... Саудівська Аравія і Туреччина будуть витрачати на це купу грошей, а в підсумку вбивати будуть вас», - заявив Керрі. Держсекретар США заявив, що єдиний вихід – мирний процес, не виключивши, на подив сирійців, що в наступних виборах буде брати участь президент Башар Асад. «У вас будуть вибори, і хай народ Сирії вирішує, кого він хоче», - заявив глава Держдепу. «Ми намагаємося просувати дипломатичні рішення, і я розумію, як це розчаровує, але ніхто не розчарований більше, ніж ми», - зазначив Керрі.
Гості зустрічі були налаштовані скептично по відношенню до слів Керрі, визнає NYT. Кілька учасників бесіди пізніше заявили, що покинули засідання, будучи абсолютно деморалізованими і переконавшись, що подальшої допомоги від адміністрації Обами чекати не варто. Один з них, інженер-будівельник Мустафа аль-Суофі, сформулював основний посил мови Керрі так: «Вам доведеться боротися за нас, але ми не будемо боротися за вас».
«Не думаю, що Держдеп або Керрі постраждають від негативних наслідків цих заяв, - заявив колишній американський посол в Сирії і Саудівській Аравії Річард Мерфі. - Американська зовнішня політика – це політика президента США. Що робити з сирійською трагедією, залишається спірним питанням для Вашингтона, але відповідь на нього може дати тільки президент. Крім відправки обмежених спецпідрозділів, радників в Сирію або застосування ВПС для бомбардувань «Ісламської держави» у США, можливо, з'являться ідеї про інші військові дії в Сирії. Так званий «план Б» поки невідомий. Ситуація залишається вкрай напруженою, і Вашингтон явно незадоволений триваючими ударами з боку Москви і Дамаска по Алеппо і перешкодами для гумконвоїв ООН».
«Військові дії повністю залежать від президента, - вважає професор Деніел Сервер зі Школи поглиблених міжнародних досліджень ім. Джонса Хопкінса. - США вже воюють проти ІГ в Сирії. Президент Обама послідовно відмовлявся від військових заходів проти сирійського уряду, Ірану, Росії і зарубіжних шиїтських сил в Сирії. Він вважає, що у нього немає дозволу Конгресу на ці кроки. Важко передбачити поведінку окремої людини, але якщо судити по його роботі, Обама не буде розширювати американську військову кампанію. А ось, якщо судити з поведінки учасників американських перегонів, він міг би зробити це...».
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