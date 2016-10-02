валюта
СпецтемаСаша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

МИД Австралии: имена виновных в авиакатастрофе рейса MH17 будут названы к концу года

МИД Австралии: имена виновных в авиакатастрофе рейса MH17 будут названы к концу года
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, глава австралийского МИД Джули Бишоп сегодня заявила, что имена подозреваемых в совершении преступления в июле 2014 года станут окончательно известны в конце текущего года.

Она сообщила: «Списки тех, кого мы считаем причастными к совершению этого преступления и тех, кто должен быть привлечен за него к ответственности, будут подтверждены к концу года, может быть – в самом начале следующего года. После этого должен состояться суд». Это заявление прозвучало в интервью австралийской телекомпании ABC. Напоминаем, что из 298 пассажиров, находившихся на борту Боинга 777 рейса МН17, 28 человек были гражданами Австралии. Бишоп добавила: «Все виновные должны будут предстать перед международным трибуналом, подобным тому, который использовался для привлечения к ответственности лиц, виновных во взрыве самолета авиакомпании Pan American в небе над Шотландией в 1988 году». Напоминаем, что суд установил, что грузовом отсеке американского Боинга 747 была заложена бомба, состоящая из семтекса. Ответственность за это возложили на двух ливийских террористов, работавших в службе безопасности Pan American. Ливия признала вину своих граждан и выдала их властям США для суда, который прошел на нейтральной территории.

Горячая тема: Жители Станицы: если украинские ВСУ будут отходить – мы ляжем перед гусеницами
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
01 окт 2016
21088

Жители Станицы: если украинские ВСУ будут отходить – мы ляжем перед гусеницами

Как передает replyua.net, известный украинский военкор Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook рассказал, как сейчас складывается обстановка в Станице Луганской, с которой, согласно последним


Свежие новости

Ученые: богатство не влияет на моральные качества человека

Манн: США отримали дипломатичну поразку

Samsung: взрывающиеся телефоны не подорвали репутацию бренда

Хостинг сайта на серверах Европы

Кадыров построит в Крыму санаторий

Сейчас в Украине абортов делается так мало, что даже их полный запрет не даст значительного прироста рождаемости – эксперт

МИД Австралии: имена виновных в авиакатастрофе рейса MH17 будут названы к концу года

Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»

Колумбийцы будут решать, закончится ли гражданская война, на референдуме

Прокурор Нидерландов: Свидетели по делу MH17 могут рассчитывать на защиту и гарантии

Стрімкий рух в СРСР: в Росії введуть податок на дармоїдство

Американці починають судитися з Саудівською Аравією

Британия таки будет строить новые атомные подводные лодки

Офіційні особи Великобританії мають намір бойкотувати ЧС-2018, який має приймати Росія

Крымский Бандеровец: Крым мог стать Европой, но станет кадыровщиной

Відбувся черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном

Портников: Путин не просто убил всех этих людей, но и вынес смертный приговор своему режиму

Саша Сотник: Россияне безнадежно больны

З наступного року зарплатню освітянам підвищать на третину

58% переселенцев в Украине сидят без работы – аналитик

 Новости за день