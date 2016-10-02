МИД Австралии: имена виновных в авиакатастрофе рейса MH17 будут названы к концу года

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, глава австралийского МИД Джули Бишоп сегодня заявила, что имена подозреваемых в совершении преступления в июле 2014 года станут окончательно известны в конце текущего года.
Она сообщила: «Списки тех, кого мы считаем причастными к совершению этого преступления и тех, кто должен быть привлечен за него к ответственности, будут подтверждены к концу года, может быть – в самом начале следующего года. После этого должен состояться суд». Это заявление прозвучало в интервью австралийской телекомпании ABC. Напоминаем, что из 298 пассажиров, находившихся на борту Боинга 777 рейса МН17, 28 человек были гражданами Австралии. Бишоп добавила: «Все виновные должны будут предстать перед международным трибуналом, подобным тому, который использовался для привлечения к ответственности лиц, виновных во взрыве самолета авиакомпании Pan American в небе над Шотландией в 1988 году». Напоминаем, что суд установил, что грузовом отсеке американского Боинга 747 была заложена бомба, состоящая из семтекса. Ответственность за это возложили на двух ливийских террористов, работавших в службе безопасности Pan American. Ливия признала вину своих граждан и выдала их властям США для суда, который прошел на нейтральной территории.
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