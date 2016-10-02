валюта
СпецтемаСаша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

Колумбийцы будут решать, закончится ли гражданская война, на референдуме

Колумбийцы будут решать, закончится ли гражданская война, на референдуме
Как передает replyua.net, решение о том, поддержать ли соглашение о мире, подписанное между колумбийскими повстанцами и правительством, впервые за 52 года, будут принимать все граждане страны на референдуме. Если колумбийцы ответят «да», Революционные вооруженные силы Колумбии вновь интегрируются в общество и смогут принимать участие в выборах, как другие политические партии.

Сегодняшний референдум предусматривает, что жители Колумбии просто должны ответить «да» или «нет» на вопрос: «Поддерживаете ли вы мирное соглашение, подписанное между президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом и лидером РВСК Родриго Лондоно?». Для повстанцев поддержка этого соглашения народом играет очень важную роль – численность сил РВСК в последние годы сократилась до 7000 из-за военной помощи США, оказанной правительственным войскам. Повстанцы воспользовались предложением правительства и согласились бороться за власть на избирательных участках, а не с помощью оружия. Переговоры, предшествовавшие этой сделке, длились более четырех лет в Гаване, однако окончательному соглашения аплодировал все мир. Согласно последним социальным опросам, проведенным перед днем голосования, две трети колумбийского общества должно ответить на референдуме «да».

Горячая тема: Жители Станицы: если украинские ВСУ будут отходить – мы ляжем перед гусеницами
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
01 окт 2016
19066

Жители Станицы: если украинские ВСУ будут отходить – мы ляжем перед гусеницами

Как передает replyua.net, известный украинский военкор Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook рассказал, как сейчас складывается обстановка в Станице Луганской, с которой, согласно последним


Свежие новости

Колумбийцы будут решать, закончится ли гражданская война, на референдуме

Прокурор Нидерландов: Свидетели по делу MH17 могут рассчитывать на защиту и гарантии

Стрімкий рух в СРСР: в Росії введуть податок на дармоїдство

Американці починають судитися з Саудівською Аравією

Британия таки будет строить новые атомные подводные лодки

Офіційні особи Великобританії мають намір бойкотувати ЧС-2018, який має приймати Росія

Крымский Бандеровец: Крым мог стать Европой, но станет кадыровщиной

Відбувся черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном

Портников: Путин не просто убил всех этих людей, но и вынес смертный приговор своему режиму

Саша Сотник: Россияне безнадежно больны

З наступного року зарплатню освітянам підвищать на третину

58% переселенцев в Украине сидят без работы – аналитик

Росіянам пояснили, до яких наслідків призведе заборона абортів

Иран взял на вооружение копию американского дрона-убийцы, захваченного в 2011 году

Поліція зупинила Шварценегера в Мюнхені

МАГАТЭ составило отчет по ядерной программе Ирана

Российский блогер: Россия увязла в сирийской трясине

Російський терорист Стрелков-Гіркін назвав Путіна «жінкою легкої поведінки» (відео)

У Німеччині сталося жорстоке побоїще німців з мігрантами

США рано заявили о своих военных успехах в Афганистане - талибы перешли в наступление

 Новости за день