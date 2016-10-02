Колумбийцы будут решать, закончится ли гражданская война, на референдуме

Как передает replyua.net, решение о том, поддержать ли соглашение о мире, подписанное между колумбийскими повстанцами и правительством, впервые за 52 года, будут принимать все граждане страны на референдуме. Если колумбийцы ответят «да», Революционные вооруженные силы Колумбии вновь интегрируются в общество и смогут принимать участие в выборах, как другие политические партии.
Сегодняшний референдум предусматривает, что жители Колумбии просто должны ответить «да» или «нет» на вопрос: «Поддерживаете ли вы мирное соглашение, подписанное между президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом и лидером РВСК Родриго Лондоно?». Для повстанцев поддержка этого соглашения народом играет очень важную роль – численность сил РВСК в последние годы сократилась до 7000 из-за военной помощи США, оказанной правительственным войскам. Повстанцы воспользовались предложением правительства и согласились бороться за власть на избирательных участках, а не с помощью оружия. Переговоры, предшествовавшие этой сделке, длились более четырех лет в Гаване, однако окончательному соглашения аплодировал все мир. Согласно последним социальным опросам, проведенным перед днем голосования, две трети колумбийского общества должно ответить на референдуме «да».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter