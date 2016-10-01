валюта
СпецтемаСаша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

МАГАТЭ составило отчет по ядерной программе Ирана

МАГАТЭ составило отчет по ядерной программе Ирана
Информационное агентство Reuters сообщает, что глава атомного агентства ООН Юкия Амано сегодня заявил, что Иран полностью выполняет условия ядерного соглашения, подписанного им с Западными державами год назад – об этом информирует replyua.net.

Глава МАГАТЭ заявил, что, несмотря на позиции скептиков и неофициальные расследования нарушения Ираном условий ядерного соглашения, Тегеран придерживается всех взятых на себя обязательств. «С января текущего года мы не заметили ни одного нарушения», - заявил он. Также Амано добавил, что небольшой инцидент произошел в феврале – запасы тяжелой воды Ирана были незначительно увеличены и едва превысили лимит в 130 тонн. «Мы сразу дали понять, что это является нарушением, и Тегеран тут же отреагировал на наше замечание, приняв все необходимые меры», - заявил политик.

В соответствии с соглашением, подписанным между США, РФ, Китаем, Францией, Великобританией, Германией и Ираном, ближневосточной стране разрешено иметь лишь 130 тонн тяжелой воды, используемый для замедления реакторов, поскольку один из реакторов, находящийся в Араке был остановлен. В феврале запас тяжелой воды достиг 130,9 тонн, однако тут же был скоректирован.

Горячая тема: Хакамада: США будут бить по РФ еще 10 лет и вернут Крым Украине
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 сен 2016
11244

Названий несподіваний вік, в якому секс для жінок найбільш приємний

Справжнє задоволення від інтимної близькості багато жінок починають отримувати після 50 років. Жінки в зрілому віці не тільки не втрачають інтерес до сексу, але і часто починають отримувати від нього


Свежие новости

Поліція зупинила Шварценегера в Мюнхені

МАГАТЭ составило отчет по ядерной программе Ирана

Российский блогер: Россия увязла в сирийской трясине

Російський терорист Стрелков-Гіркін назвав Путіна «жінкою легкої поведінки» (відео)

У Німеччині сталося жорстоке побоїще німців з мігрантами

США рано заявили о своих военных успехах в Афганистане - талибы перешли в наступление

Білоруси знущаються з Кремля навіть в рекламі

Юрий Ганущак: Сейчас громады думают с кем объединяться, а в следующем году будут думать – кто же меня возьмет

Блогер: демагогию о презумпции правоты полицейского развели те, кто не хотят соблюдать законы

Західна преса розповіла як Путін знущається над родичами жертв катастрофи МН-17

Дешевого газу не буде навіть для білорусів

Эксперты: в зоне АТО требуют разминирования около 1 миллиона мин и взрывных устройств

Сыр и яйца – это не праздник, а обычное меню солдата – советник заместителя Министра обороны

Російська влада визнала, що населення збідніло після анексії Криму

Вперше названі підрозділи Збройних сил РФ, які анексували Крим

Окупаційні власті Криму назвали Меджліс «спецпроектом США»

Авіація Путіна скинула на лікарню в Алеппо бочкові бомби

«Укрзализныця» приготовила подарок для ветеранов и пенсионеров

На Полтавщине горят 20 гектаров торфяников

Захарова отреагировала на заявление Джонсона

 Новости за день