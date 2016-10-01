МАГАТЭ составило отчет по ядерной программе Ирана

Информационное агентство Reuters сообщает, что глава атомного агентства ООН Юкия Амано сегодня заявил, что Иран полностью выполняет условия ядерного соглашения, подписанного им с Западными державами год назад – об этом информирует replyua.net.
Глава МАГАТЭ заявил, что, несмотря на позиции скептиков и неофициальные расследования нарушения Ираном условий ядерного соглашения, Тегеран придерживается всех взятых на себя обязательств. «С января текущего года мы не заметили ни одного нарушения», - заявил он. Также Амано добавил, что небольшой инцидент произошел в феврале – запасы тяжелой воды Ирана были незначительно увеличены и едва превысили лимит в 130 тонн. «Мы сразу дали понять, что это является нарушением, и Тегеран тут же отреагировал на наше замечание, приняв все необходимые меры», - заявил политик.
В соответствии с соглашением, подписанным между США, РФ, Китаем, Францией, Великобританией, Германией и Ираном, ближневосточной стране разрешено иметь лишь 130 тонн тяжелой воды, используемый для замедления реакторов, поскольку один из реакторов, находящийся в Араке был остановлен. В феврале запас тяжелой воды достиг 130,9 тонн, однако тут же был скоректирован.
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