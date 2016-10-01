США рано заявили о своих военных успехах в Афганистане - талибы перешли в наступление

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, афганские талибы перешли в наступление, двигаясь в сторону Лашкар Гах – столицы южной провинции Гильменд, пробиваясь к реке, находящейся недалеко от города.
Как отмечалось ранее, бомбардировки, проведенные США в Афганистане в августе, привели к потере талибами контроля над значительной частью территории страны. Однако теперь талибы перешли в наступление, и между ними и войсками правительства, поддерживаемого Западом, идут суровые бои. Захват Гильменда позволил бы талибам получить контроль над целой провинцией, в то же время, единственной, которую они бы контролировали.
В прошлом году в течение короткого промежутка времени им удалось удерживать захваченный Кундуз – столицу северной провинции, что существенно пошатнуло позиции прозападного правительства Афганистана. В данный момент талибы уже контролируют значительную часть сельскохозяйственной провинции, в которой выращивается больше количество опиумного мака. Представители афганского правительства заявили, что в ближайшее время должна начаться наступательная операция, однако очевидно, что они им придется столкнуться с серьезным сопротивлением.
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