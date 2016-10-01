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Эксперты рассказали о резком повышении спроса на молочную продукцию

Эксперты рассказали о резком повышении спроса на молочную продукцию
Мировой спрос на молочную продукцию, особенно на свежее молоко, за последние десять лет возрос сразу на 25 процентов, или на 2,3 процентов в год.

Как передает replyua.net, такие данные предоставляет Латифундист со ссылкой на IFCN. В документе говорится о том, что возрастание спроса связано с увеличением потребления молока и ростом населения в мире. По словам Торстена Хемме, главы компании, уровень производства молочных продуктов продолжит повышаться во всех странах мира, однако это произойдет только при политической и экономической стабильности в мире. По словам экспертов, главным фактором, влияющим на рост или снижение производства, станет средняя мировая цена на молоко.

Специалисты считают, что в следующем году цены на молоко вырастут до 41 доллара за сто килограммов, что намного выше, чем в прошлом и текущем годах. По мнению Хемме, в ближайшем будущем также могут измениться размеры и количество молочных ферм во всех странах. Уже к 2025 году количество ферм значительно уменьшится, однако оставшиеся предприятия расширят свое производство в несколько раз.

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