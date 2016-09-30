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Если бы выборы президента США проводились во всем мире, Трамп победил бы только в РФ

Если бы выборы президента США проводились во всем мире, Трамп победил бы только в РФ
Испанское СМИ «El Confidencial» пишет о том, что если бы президента США выбирали жители всех стран мира, то Трамп победил бы лишь в России – об этом свидетельствую результаты исследования, проведенного в сорока пяти странах. По мнению издания, причиной этого являются нескрываемые взаимные симпатии между республиканцем и российским лидером.

Как сообщает replyua.net, если бы голосование за американского президента проходило во всем мире, то победу бы одержала Клинтон с большим перевесом – 59% жителей 45 стран отдали бы свой голос за кандидата от Демократической партии США, 25% - за Трампа. Это исследование было проведено Институтом маркетологии DYM в Барселоне. По мнению испанского СМИ, этот результат весьма закономерен, за исключением того, что единственной страной, где победил бы Трамп, оказалась Россия.

По данным исследования, в самой Испании Клинтон поддерживают 69,8% опрошенных, а Трампа – лишь 4,2%. Испанцам импонирует увеличение расходов штатами на борьбу с терроризмом, а также две трети опрошенных считают, что результаты выборов в США напрямую повлияют на ситуацию в их стране.

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