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ООН закликає Україну надавати якіснішу допомогу переселенцям

ООН закликає Україну надавати якіснішу допомогу переселенцям
Управління Верховного комісаріату ООН з питань біженців та тимчасово переміщених осіб просить Україну запобігати дискримінації переселенців д окупованого Донбасу у будь-яких сферах соціального життя. Про це написано у повідомленні, переданого представниками ООН, інформує replyua.net.

«УВКБ ООН закликає українську владу зупинити дискримінацію переселенців та біженців. Зокрема потрібно припинити пов’язувати виплати соціальних допомог з місцем реєстрації тимчасово переміщених осіб», - пишеться у інформаційному листі-зверненні. ООН зазначає, що причини для скасування нарахування соціальних виплат та пенсій являються не зовсім чесними. УВКБ ООН наголошує, що необхідно створити програму по відшкодуванню переселенцям за їхнє втрачене житло. «Ми закликаємо уряд України вирішити проблему з житлом для тимчасово переміщених осіб для запобігання їхнього переміщення в майбутньому», - зазначено там.

Також в ООН стурбовані проблемою відсутності документів у переселенців, та закликають Україну створити всі необхідні умови для відновлення втрачених паспортів та свідоцтв про народження переселенців. Потрібно розробити систему, яка забезпечить якісну заміну втрачених документів.

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Важное за день
29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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