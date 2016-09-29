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РФ вважає, що опозиція в Сирії - це американські терористи

РФ вважає, що опозиція в Сирії - це американські терористи
Представник Міністерства оборони Російської Федерації Конашенков Ігор заявив, що опозиційні сили в Сирії – це терористична організація, яка знаходиться під керівництвом Сполучених Штатів Америки. Як повідомляє replyua.net, перед цим у США попередили Росію про можливі теракти на її території та військових втратах на території Сирії.

Конашенков в свою чергу прокоментував це повідомлення, назвавши його відвертим визнанням Америки, що вся опозиція, яка «нібито веде громадянську війну в Сирії, насправді являється нічим іншим, як підконтрольним Сполученим Штатам міжнародним терористичним інтернаціоналом». «Наразі нам стало чітко відомо де саме і яка численність на території Сирії, в тому числі і в містечку Алеппо, знаходиться секретних спец службовців, які займаються створенням оперативних планів по діяльності бойовиків», - вважає він. Також Конашенков зазначив, що в разі здійснення теракту в РФ США буде першою, на кого буде падати підозра у здійсненні цього виду злочину. Як зазначалося раніше, російська авіація в Сирії продовжує скидати потужні бомби на населені райони Сирії, в результаті чого гинуть цивільні, серед яких неповнолітні та вагітні жінки.

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