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В Киргизии будет проведен референдум об изменении Конституции

В Киргизии будет проведен референдум об изменении Конституции
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Кыргызстана сегодня заявили, что в стране скоро пройдет референдум о внесении изменений в Конституцию, расширяющих полномочия премьер-министра – такое решение сегодня принял парламент Киргизии.

Срок полномочий 60-летнего президента Алмазбека Атамбаева истекает в 2017 году. Сейчас президент Киргизии проходит лечение в России, местные СМИ сообщают, что у него серьезные проблемы с сердцем. Возможно, он вернется в Бишкек на следующей неделе. Согласно нормам Конституции Кыргызстана, Атамбаев не сможет баллотироваться на второй срок.

В связи с этим в высших кругах власти Киргизии приняли решение о смене формы правления на парламентскую республику, в которой глава правительства будет наделен широкими полномочиями. Также конституционная реформа предусматривает расширение полномочий парламентских фракций. Референдум об этом пройдет 4 декабря текущего года. Сам Атамбаев выступает против проведения конституционной реформы, однако его болезнь играет на руку его политическим оппонентам. В то же время, Социал-демократическая партия Киргизии, лидером которой является Атамбаев, имеет большинство в парламенте и лидирует в коалиции.

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