Держдеп США пригрозив Росії терактами і військовими втратами через Сирію

Як передає replyua.net, отримала продовження заочна перепалка між російськими і американськими дипломатами, що виникла через суперечку щодо врегулювання ситуації в Сирії. Вашингтон пригрозив тим, що непримиренна позиція Москви обернеться терактами в її містах, а в МЗС Росії дали зрозуміти: мабуть, Вашингтон вже дав відповідну команду своїм терористам.
Черговий дипломатичний скандал розгорівся після виступу офіційного представника Держдепартаменту США Джона Кірбі. В ході брифінгу він заявив, що екстремісти в Сирії продовжувати розширювати заклики до своїх дій, користуючись вакуумом влади, а їх атаки «безсумнівно» включатимуть і удари по російським інтересам і, можливо, російськими містами. «Росія буде знову отримувати мішки з мертвими військовим, втрачати свої ресурси і, можливо, навіть літаки», - підкреслив він.
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова не стала зволікати з відповіддю. На своїй сторінці в Facebook вона попросила американських колег уточнити, чи означає це, що терактами займуться ті самі «помірні», яких півроку Вашингтон не може відокремити від Нусра?»
«А вам не здається, що подібне черевомовлення про «трупи в мішках», теракти в російських містах і знищення літаків більше схоже на команду «фас», ніж на коментар дипломата?», - додала вона.
Відзначимо, що напередодні глава Держдепу США Джон Керрі в телефонній розмові з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив про те, що Вашингтон готовий припинити співпрацю з Москвою по Сирії.
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