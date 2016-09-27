Решение о Brexit ведет к политическому расколу Великобритании

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Лейбористская партия Великобритании не сможет воспрепятствовать реализации политики Терезы Мэй, взявшей решительный курс на воплощение результатов референдума в жизнь, однако ей будут мешать ее же однопартийцы.
В последние несколько лет в рядах партии наблюдался серьезный раскол, и избрание Джереми Корбина ее новым лидером вряд ли сможет это исправить. Как известно, инициатива о Brexit исходила от собственной партии Мэй – британских консерваторов, а главными противниками этого решения выступали Лейбористы. Политологи в связи с этим отмечают, что у лидера Консервативной партии Великобритании не будет серьезных проблем с дальнейшей реализацией политики выхода страны из ЕС, по крайней мере политические оппоненты не смогут ей помешать. Также стоит добавить, что вопрос Brexit не был вынесен на повестку дня на съезде партии, прошедшем в Ливерпуле – больше всего Лейбористов сейчас волнует их собственная судьба.
В то же время, эксперты отмечают, что Мэй может столкнуться с проблемами другого рода – некоторые ее однопартийцы настаивают на «жестком» варианте Brexit, предусматривающем полный разрыв Великобританией существующих связей с ЕС, в том числе отказ от единого рынка. Согласование этого вопроса и поиск консенсуса в рядах тори могут стать для Мэй намного более серьезной проблемой, чем противостояние Лейбористам.
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