Эксперты ВОЗ: все население Земли дышит отравленным воздухом

Больше 90 процентов жителей Земли дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает все допустимые нормы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, об этом заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения.
Недавно они опубликовали доклад, в котором говорится о том, что самый загрязненный воздух был зафиксирован в крупных городах Вьетнама, Малайзии, Китая, а также во многих государствах Юго-Восточной Азии. Глава Департамента ВОЗ по окружающей среде и общественному здравоохранению Мария Нейра заявила о том, что этих данных вполне достаточно для беспокойства, поскольку девять из десяти людей вынуждены каждый день вдыхать «отравленный» кислород. Сотрудники ВОЗ предоставили эти данные после тщательного анализа проб воздуха и снимков, сделанных со спутника.
Между тем, отметили эксперты, воздух в сельской местности все равно остается достаточно чистым по сравнению с воздухом в мегаполисах. Более того, сотрудники ВОЗ подчеркнули, что каждая девятая смерть на планете происходит из-за последствий для организма вдыхания опасных веществ. Люди, живущие в районах, где воздух сильно загрязнен, чаще умирают от рака, болезней легких.
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