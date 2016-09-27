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Эксперты назвали 13 самых ненавистных и раздражающих привычек

Эксперты назвали 13 самых ненавистных и раздражающих привычек
Сотрудники британского издания Индепендент составили рейтинг самых раздражающих привычек современных людей. По информации replyua.net, для того, чтобы понять, какие привычки больше всего раздражают людей, сотрудники издания провели масштабный опрос в Интернете и оказалось, что больше всего людям не нравится, когда их собеседник не выпускает из рук смартфона.

Также в тройку раздражающих привычек попали желание доминировать в беседе и разговоры «о себе любимом». Сотрудники издания отмечают, что большинство участников опроса также говорили, что их сильно раздражает скромное хвастовство в людях, постоянные разговоры о проблемах в жизни, слишком громкий голос собеседника, а также желание делиться только своими проблемами и переживаниями.

Также в современных людях может оттолкнуть разговор, в котором человек преувеличивает важность своей работы, вставляет в разговор неуместные шутки, не переставая говорит о политике, смеется только над анекдотами, рассказанными им самим. Кроме того, респонденты отмечали, что их раздражает, когда собеседник навязывает собственные музыкальные предпочтения и постоянно пребывает в печали.

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