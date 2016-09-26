У Північній Кореї заявляють, що можуть навчити США демократії

У одній з останніх тоталітарних держав на земній кулі – Північній Кореї – практично нічого не знають про президентські вибори в США, але впевнені, що американська політика не має «людського обличчя», - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Associated Press.
Так, пересічний мешканець Північної Кореї не може розповісти чогось нового про Сполучені штати Америки крім того, що там живуть вороги. Прізвище кандидата від республіканців Дональда Трампа практично невідоме корейцям, а ім’я Гіларі Клінтон викликає якісь асоціації лише у зв’язку з президентством її чоловіка. Серед глав американської держави найбільшою «популярністю» користується Джорж Буш, який свого часу оголосив Північну Корею складовою «осі зла». Теперішній президент США, Барак Обама, який щодо КНДР дотримується політики «стратегічного терпіння», не викликає в корейців позитивних емоцій – його вважають коренем всього світового зла.
Тим не менш, в Кореї глибоко переконані, що вони є більш демократичною державою, ніж США. На думку корейців, у Сполучених штатах владу мають бізнесмени, які пригнічують народ, на противагу КНДР, де лідери люблять народ, а народ любить лідерів. За словами мешканців Кореї, поки з ними Кім Чен Ин та ядерна зброя, їм немає чого хвилюватись. Між тим, майбутній президент США, хто б ним не став, буде змушений хвилюватись із-за Північної Кореї.
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