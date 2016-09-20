валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Лукашенко звинуватив Росію в економічному тиску: «Це вже через край»

Лукашенко звинуватив Росію в економічному тиску: «Це вже через край»
Як передає replyua.net, невдоволення президента Білорусії Олександра Лукашенко викликано, зокрема, зниженням поставок російської нафти. Він звинуватив Москву у тиску, закликавши визначитися з ким їй по дорозі і, хто її друг, а, хто ворог.

Лукашенко зазначив, що обидві країни «тіпає» кілька місяців, безуспішно намагаючись домовитися про ціну на газ. У зв'язку з цим зниження поставок нафти з Росії Мінськ сприймає. «Я, як лідер Білорусії тиску не потерплю і білоруси теж», - заявив Лукашенко, погрожуючи кулаком. При цьому не так давно Лукашенко відзначав, що Росія і Білорусія вже майже домовилися за ціну на газ і незабаром підпишуть відповідні документи.

До слова, міністр енергетики РФ Олександр Новак раніше дійсно пов'язував скорочення поставок нафти до Білорусії з тим, що ця країна не доплачує «Газпрому» за газ.

Ще одним значним приводом для невдоволення Лукашенко вважає «блокування» на поставку деяких видів продуктів харчування до Росії. Він зазначив, що визнані в Росії неякісними товари, миттєво розпродуються в Євросоюзі. У цій ситуації Лукашенко звинувачує російських «олігархів з сільського господарства», які, на його думку, лобіюють свої інтереси на державному рівні в прагненні позбутися конкуруючої продукції з Білорусії.

«Я чому відкрито про це говорю? Тому що вже набридло, це вже через край, далі так тривати не може», - продовжив обурюватися Лукашенко, повторивши тезу про «неприкритий тиск» Кремля.

Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Нусс: Твердая и уверенная проукраинская риторика Хиллари Клинтон - залог успеха Украины

Нусс: Украина прямо влияет на ход избирательной кампании в США

Лукашенко звинуватив Росію в економічному тиску: «Це вже через край»

Навіть республіканець Буш заявив, що голосуватиме за Клінтон

Касько рассказал о латвийских миллионах Арбузова и объяснил, что связывает его и Курченко

Блогер розповів, як турки наводять лад в Сирії

О том, как Гарри Каспаров мстит России

Обама порадив Росії знати своє місце

Анджелина Джоли подала иск о разводе

Крим став пасткою для Росії, яка вивела його за межі цивілізованого світу – Портніков

Аваков розкритикував «закон Савченко»

Китай и США объединились с целью давления на Северную Корею

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Росія: нелегітимні вибори, депутати з судимостями

Вибори минули, можна не старатись: в Росії 300 тисяч пенсіонерів не отримають одноразової виплати

Сотник сделал важное заявление (ВИДЕО)

Северная Корея продолжает испытания оружия

Блогер пояснив, чому Клінтон – більш зручний для Путіна президент, ніж Трамп

Социологи: большинство подростков Украины пьют и курят

Портніков розповів, яка коаліція в Німеччині підтримає Україну і стане справжньою загрозою для Росії

 Новости за день