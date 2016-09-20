Лукашенко звинуватив Росію в економічному тиску: «Це вже через край»

Як передає replyua.net, невдоволення президента Білорусії Олександра Лукашенко викликано, зокрема, зниженням поставок російської нафти. Він звинуватив Москву у тиску, закликавши визначитися з ким їй по дорозі і, хто її друг, а, хто ворог.
Лукашенко зазначив, що обидві країни «тіпає» кілька місяців, безуспішно намагаючись домовитися про ціну на газ. У зв'язку з цим зниження поставок нафти з Росії Мінськ сприймає. «Я, як лідер Білорусії тиску не потерплю і білоруси теж», - заявив Лукашенко, погрожуючи кулаком. При цьому не так давно Лукашенко відзначав, що Росія і Білорусія вже майже домовилися за ціну на газ і незабаром підпишуть відповідні документи.
До слова, міністр енергетики РФ Олександр Новак раніше дійсно пов'язував скорочення поставок нафти до Білорусії з тим, що ця країна не доплачує «Газпрому» за газ.
Ще одним значним приводом для невдоволення Лукашенко вважає «блокування» на поставку деяких видів продуктів харчування до Росії. Він зазначив, що визнані в Росії неякісними товари, миттєво розпродуються в Євросоюзі. У цій ситуації Лукашенко звинувачує російських «олігархів з сільського господарства», які, на його думку, лобіюють свої інтереси на державному рівні в прагненні позбутися конкуруючої продукції з Білорусії.
«Я чому відкрито про це говорю? Тому що вже набридло, це вже через край, далі так тривати не може», - продовжив обурюватися Лукашенко, повторивши тезу про «неприкритий тиск» Кремля.
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