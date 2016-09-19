Пакистан нанес Индии ответный удар

Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, власти Пакистана сегодня жестко ответили на обвинения Индии о нападении пакистанских боевиков на военную базу в Ури, в результате которого погибли 18 солдат.
Министр иностранных дел Пакистана резко раскритиковал «необоснованные заявления» индийской стороны. По его словам, подобные обвинения – это явная манипуляция, направленная на отвлечение внимания от нарушения прав человека в Кашмире. Напоминаем, что вчера глава индийского Министерства внутренних дел назвал Пакистан «террористическим государством» и заявил, что трое боевиков, напавших на военную базу в Ури утром в воскресенье, являлись пакистанцами. В результате инцидента были убиты восемнадцать индийских солдат – семнадцать погибли во время трехчасового штурма военной базы, еще один скончался в больнице.
Нападение произошло во время активных протестов против индийских властей в Кашмире – регионе, где все еще действует комендантский час, а за последний месяц в ходе столкновений протестующих с полицией погибли 80 человек. Руководители силовых ведомств Индии провели совещание о том, какими должны быть ответные меры в отношении Пакистана. По мнению индийских властей ответ должен быть жестким, потому что это нападение – крупнейшее в Кашмире за последние 25 лет.
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