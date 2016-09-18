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Крах туристического сезона в Турции

Крах туристического сезона в Турции
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, попытка государственного переворота, конфликтность дипломатических отношений с Москвой, а также угроза терактов стали основными причинами почти полного краха туристического бизнеса в Турции.

Лето подходит к концу, и становится очевидным, насколько глубокими будут негативные последствия событий, произошедших в этом году в Турции, для ее экономики. Заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек признал, что неудавшийся путч и его последствия «существенно ослабили экономику». Туризм, являющийся одним из важнейших источников иностранной валюты для страны, которая постоянно в ней нуждается, в этом году не принес ожидаемой прибыли – в стране дефицит иностранной валюты, что привело к тяжелым экономическим последствиям.

Как сообщают турецкие власти, число туристов из России сократилось на 89% по сравнению с ситуацией, которая существовало до ухудшения дипломатических отношений между Москвой и Анкарой. Ежегодно в Турцию приезжало до 4,5 миллионов российских туристов, в то время как в текущем году их было не более 400 тысяч. В связи с этим, суммарные убытки туристического бизнеса в Турции к концу сезона составят от 8 до 10 миллиардов долларов США. Стоит также добавить, что «потепление» отношений между Россией и Турцией не гарантирует того, что количество российских туристов в Турции в следующем году будет больше.

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