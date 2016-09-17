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Боевики Колумбии: от терроризма к политике

Боевики Колумбии: от терроризма к политике
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, повстанцы-марксисты, в течение пятидесяти лет воевавшие с правительством Колумбии, заявили, что станут официально зарегистрированной политической партией и будут принимать участие в выборах.

Командующий Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) заявил, что сегодня был проведен последний их съезд в качестве вооруженной группировки – теперь они стали политической партией. Решение об этом было ратифицировано на десятом съезде организации на прошедшей неделе, впервые открытом для средств массовой информации – до этого они были секретными, а главными вопросами на повестке дня была стратегия ведения войны. В ходе проведенного съезда обсуждались вопросы земельной реформы и охраны окружающей среды.

Как сообщает западное издание, стоя перед сотнями боевиков на юге Колумбии, командир колумбийских бунтарей Родриго Лондоно, использующий прозвище Тимолеон Хименес, заявил, что FARC теперь является невооруженного политической партией и больше не будет вести войну против правительства Колумбии, продолжавшуюся пятьдесят лет. «В этой войне нет ни победителей, ни побежденных. Но самое большое удовлетворение мы можем получить от завоеванного мира», - сообщил он, одетый в футболку с изображением основателя FARC Мануэля Маруланде.

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